Главе СК доложат о расследовании дела об издевательствах в варгашинской школе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 117 (истязание) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Председателю СКР доложат об обстоятельствах издевательств над подростком в одной из школ Варгашинского округа, сообщает пресс-служба госоргана.

В ходе мониторинга СМИ курганские следователи обнаружили информацию о том, что в одной из школ компания подростков избивает и унижает сверстника, снимая происходящее на видео. При этом педагогический состав и правоохранительные органы бездействуют. Были возбуждены уголовные дела. Сотрудники СК намерены дать «принципиальную оценку бездействию сотрудников образовательного учреждения и органов системы профилактики при осуществлении своих должностных обязанностей».

Собственную проверку проводит прокуратура района. По данным надзорного ведомства, речь идет о Варгашинской средней школе №1.

Виталина Ярховска