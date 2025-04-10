В красноярских школах обучаются 5,8 тыс. детей мигрантов

В школах Красноярского края обучается 5,8 тыс. детей мигрантов, 76% из которых — в Красноярске. 3,4 тыс. из них — дети иностранных граждан, 2,4 тыс. — дети «с миграционной историей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Статистические данные привела заместитель министра образования Красноярского края Татьяна Гридасова на заседании комитета по образованию и культуре законодательного собрания региона и секции координационного совета. Участники заседания обсудили проблемы обучения детей, для которых русский язык не является родным. В начале 2024/2025 учебного года минобразования края сообщало о том, что всего в регионе к учебе приступило 375 тыс. школьников. Таким образом, доля учеников из числа детей мигрантов составляет около 1,5%.

«Мониторинг выявил, что 22,7% несовершеннолетних иностранных граждан, детей с миграционной историей не владеют или слабо владеют русским языком. 28,1% — владеют, но испытывают трудности в освоении образовательных программ»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания по итогам заседания.

Как писал «Ъ», 1 апреля вступил в силу федеральный закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без теста по русскому языку, подтверждающего владение им, необходимое для «освоения федеральных образовательных стандартов».

Валерий Лавский