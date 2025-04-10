В Кургане в деле об автоподставах обнаружили еще два эпизода

Следственной частью УМВД России по Курганской области возбуждены еще два уголовных дела о мошенничествах, совершенных путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) в региональном центре, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.

Оба эпизода произошли на одной и той же улице Кургана в июле и ноябре 2023 года. После инсценировки ДТП между автомобилем под управлением злоумышленников и транспортными средствами жителей города под предлогом возмещения ущерба фигуранты похитили в каждом случае порядка 100 тыс. руб., принадлежащих страховой компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подозреваемых в организации инсценировок аварий полиция задержала в конце ноября при силовой поддержке СОБРа. По версии УМВД, для реализации задуманного сообщники на автомобилях создавали «пробку», провоцируя других водителей на обгон и нарушение правил дорожного движения. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты. Двое подозреваемых заключены под стражу, по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы, еще двоим назначили домашний арест. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 20 автомобилей, карты, телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и документы. В конце декабря был задержан еще один участник преступной группы.

Виталина Ярховска