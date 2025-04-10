Житель Кузбасса через суд устанавливает родство с братом Николая II

В Кемеровский райсуд Кузбасса поступило заявление от местного жителя об установлении факта родственных связей с великим князем Михаилом Александровичем, братом российского императора Николая II. Заявитель требует назначить генетическую экспертизу в учреждении, имеющим опыт работы с ДНК династии Романовых, сообщает пресс-служба суда.

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«В качестве доказательств он предлагает обратить внимание на метод суммарной оценки предположительных результатов визуальных исследований (сходство внешности), приобщая к заявлению 128 фотографий со своим изображением (родственников) и членов семьи Романовых»,— говорится в сообщении.

Михаил Романов родился 4 декабря 1878 года, он был четвертым сыном императора Александра III. В 1898 году, когда от туберкулеза скончался средний брат Георгий, Михаил Александрович стал ближайшим претендентом на престол. После рождения у Николая II сына Алексея, Михаил получил право регентства. Во время Февральской революции 15 марта 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу Михаила, который на следующий день также отказался от верховной власти до решения Учредительного собрания.

Александра Стрелкова