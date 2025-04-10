Определен порядок санаторного лечения ветеранов СВО Тувы

В Туве утвердили порядок санаторно-курортного лечения ветеранов специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление республиканского правительства, касающееся демобилизованных и уволенных с военной службы, вышло 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет не более семи дней. Периодичность предоставления услуг по санаторно-курортному лечению составляет один раз в течение календарного года»,— говорится в документе. Согласно постановлению, оплата оказанных участникам СВО санаторно-курортных услуг «осуществляется в объеме, не превышающем размер бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели минздраву Республики Тыва из республиканского бюджета».

Сопровождением ветеранов СВО при направлении их на санаторно-курортное лечение займутся министерство здравоохранения Тувы и региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Валерий Лавский