«Норильск» уступил в первом матче четвертьфинальной серии ВХЛ

«Норильск» с поражения начал четвертьфинальную серию плей-офф Всероссийской хоккейной лиги с «Югрой». Первый матч серии прошел в Ханты-Мансийске 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Счет открыли хозяева, но еще в первом периоде игрок «Норильска» Алексей Леонтьев его сравнял. Цифры 1:1 продержались на табло до 49-й минуты, когда «Югра» вновь вышла вперед. В итоге, первый матч хозяева выиграли 2:1. «Конечно, стоило сыграть подисциплинированнее в каких-то моментах, чтобы не было неоправданных удалений»,— признал после матча главный тренер «Норильска» Владимир Гусев.

Серия продолжается до четырех побед одной из команд. Второй матч состоится также в Ханты-Мансийске 11 апреля.

Валерий Лавский