В аэропорту Калуги сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились вечером 9 апреля. Под них также попал московский аэропорт Внуково, но воздушная гавань заработала через пять минут после приостановки работы.

Под ограничениями аэропорт провел почти три часа. «Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— отметили в сообщении.

После введения ограничений вечером 9 апреля, очевидцы сообщили «Ъ» о работе ПВО в подмосковном Наро-Фоминске. Также ранее сообщалось, что с 20:15 до 21:10 силами ПВО уничтожены 6 летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области.