В Вильнюсе демонтируют памятные доски Достоевскому и Столыпину за русский язык

В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Федору Достоевскому и премьер-министру Российской империи Петру Столыпину. Решение приняли по итогам голосования Совет городского самоуправления города: 18 голосов «за», ни одного против и 8 человек, пожелавших воздержаться. Заявление совета опубликовали в соцсети Х.

Мемориальные доски будут снимут по предложению Комиссии по исторической памяти. Причиной стал факт, что надписи на досках дублируются на русском языке, что противоречит Конституции Литвы.

Мемориальная доска Достоевскому установили на здании гостиницы, расположенной на улице Вяркю и Диджейи, где писатель останавливался в 1867 году во время поездки за границу. Само здание гостиницы не сохранилось. Мемориальная доска Петру Столыпину была установлена на фасаде дома, расположенного на улице Швянто Стяпоно.

С мая 2023 года в Литве действует закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов. Как отмечено в законе, его целью является «введение запрета на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов, определение публичных объектов, пропагандирующих идеологию таких режимов, и их устранение из общественного пространства или замену».