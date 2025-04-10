«Барселона» наколотила «Боруссии»

Еще две пары провели первые матчи в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов. «Барселона» дома разгромила «Боруссию» с дублем Роберта Левандовского — 4:0. После такой победы уже вряд ли что-то может помешать каталонцам выйти в следующую стадию play-off. «Пари Сен-Жермен» на своем поле обыграл «Астон Виллу» — 3:1. Парижане тоже добились хорошего результата перед ответной встречей.

Пара «Барселона»—«Боруссия» была, наверное, самой понятной в нынешнем четвертьфинале Лиги чемпионов. Фаворит здесь напрашивался просто сам собой. Притом что дортмундцы — финалисты прошлого турнира, по игре в этом сезоне они с каталонцами рядом не стояли. На общем этапе еще при прежнем наставнике Нури Шахине черно-желтые попробовали пободаться с «Барсой» и уступили дома 2:3. А с тех пор она, кажется, стала только сильнее и с отрывом лидирует в чемпионате Испании, тогда как «Боруссии» даже после смены главного тренера не удалось добиться ощутимого прогресса. Хорошо, что она еще «Лилль» в 1/8 финала Лиги чемпионов еле проскочила.

Конечно, в полном порядке нападающий немецкого клуба Серу Гирасси, но против его десяти голов в текущей лигочемпионской кампании каталонские бомбардиры Рафинья и Роберт Левандовский наколотили двадцать. Вообще атака у «Барселоны» сейчас сумасшедшая — даже без отсутствовавшего из-за травмы Дани Ольмо. «Боруссия» же очень некстати лишилась центрального защитника Нико Шлоттербека, а также двух опорников — Марселя Забитцера и Паскаля Гроса. Да и в целом возглавляющий сине-гранатовых немецкий специалист Ханс-Дитер Флик наверняка знал все проблемные места соперника.

«Барса» сразу начала раскручивать свой атакующий маховик и на первых же минутах организовала три опасных подхода к воротам, два из которых завершились ударами Ламина Ямаля, а затем еще Рафинья покатил на Левандовского, и дважды гостей выручил голкипер Грегор Кобель. Затем игра немного успокоилась, но на 25-й минуте хозяева забили со стандартного положения. Иньиго Мартинес в чужой штрафной площади скинул мяч на своего партнера по центру обороны Пау Кубарси, который в падении ногой проткнул его в сетку. Правда, Рафинья отнял у 18-летнего защитника этот гол. Причем был риск, что бразилец, коснувшийся мяча уже на самой ленточке, находился в офсайде. Каталонцам повезло, что он все-таки ничего не испортил, хотя, конечно, по отношению к Кубарси поступил некрасиво.

Таким образом, Рафинья с 12 голами укрепил свое лидерство среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов-2024/25.

И тут в погоню за ним пустился Гирасси. До перерыва гвинеец имел три момента, один из которых был обязан реализовать, когда Карни Чуквуэмека оставил его наедине с вратарем «Барселоны» Войцехом Щенсным. Гирасси умудрился махнуть мимо мяча. Почему-то не сумел он замкнуть и прострел Карима Адейеми. В принципе «Боруссия» вполне наиграла на ответный гол, воспользовавшись тем, что каталонцы заметно ослабили давление после того, как повели 1:0. Появились даже сомнения, а так ли хороша «Барса», но она развеяла их после перерыва.

Ямаль навесил на Рафинью, который под острым углом головой пробил в направлении дальней штанги, где уже висел Левандовский. Польский нападающий с нескольких сантиметров, естественно, не промахнулся. Зато дубль он оформил породистым ударом с фланговой передачи Фермина Лопеса. Без Левандовского не обошлось и в эпизоде с четвертым голом. На сей раз он отобрал мяч, который достался Рафинье, а тот ассистировал Ямалю. Дортмундцы пребывали в нокауте и лишь в концовке немного пришли в себя, попытавшись в такой тяжелой ситуации хотя бы подсократить неприличную разницу, но каталонцы не позволили даже этого и выиграли 4:0.

Судя по всему, «Барса» уже в полуфинале.

Каким получится противостояние ПСЖ и «Астон Виллы», было понять сложнее. После «Ливерпуля», который чемпион Франции, недавно в 13-й раз завоевавший этот титул, выбил в 1/8 финала, клуб из Бирмингема вроде бы представлялся более легким испытанием. С другой стороны, его в последнее время очень успешно тренирует Унаи Эмери, известный также по работе с ПСЖ. Вот и нынешний рулевой парижан Луис Энрике не поскупился на комплименты в адрес своего визави, назвав его топ-тренером и похвалив его команду.

«Вилла» пожаловала на «Парк де Пренс» действительно в отличном состоянии, одержав семь побед кряду, и особенно у нее раздухарился арендованный у ПСЖ Марко Асенсио, который забил восемь голов в восьми матчах. Впрочем, качественных исполнителей у Эмери хватает, а вот Энрике не хватало капитана и центрального защитника Маркиньоса, отбывавшего дисквалификацию. Его позицию занял другой бразилец — Лукас Бералдо. В свою очередь, Эмери все-таки придержал горячего Асенсио в резерве.

ПСЖ, как и ожидалось, больше владел мячом, а «Астон Вилла» строила игру от обороны и искала шансы в контратаках.

На 35-й минуте тактика Эмери принесла свои плоды, и его подопечные открыли счет. Джон Макгинн совершил отбор в середине поля и запустил стремительную многоходовку, в которой также поучаствовали Маркус Рэшфорд и Юри Тилеманс, а Морган Роджерс поразил уже пустые ворота. Но прошло немного времени, и у парижан блеснул индивидуальным мастерством Дезире Дуэ. Принял мяч слева от штрафной, продвинулся чуть ближе к центру и жахнул под перекладину. Даже лучший голкипер мира двух последних сезонов Эмилиано Мартинес был бессилен.

Капитулировал аргентинец и перед Хвичей Кварацхелией, когда грузинский вингер в дебюте второго тайма, закружив финтами спинной мозг Акселю Дисаси, врезал прямо в ближний, что называется, вратарский угол. «Вилла» долго удерживала не самый плохой для себя результат в гостях и все же пропустила в компенсированное время третий гол. Усман Дембеле вертикальным пасом разрезал бирмингемскую оборону, а Нуну Мендеш, убрав на замахе одновременно защитника Эзри Консу и Мартинеса, послал мяч в сетку. ПСЖ победил 3:1, и теперь уже он будет чувствовать себя гораздо увереннее в ответной встрече на выезде.

Александр Ильин