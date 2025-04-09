Министр Савинова провела первую встречу со свердловскими главврачами

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела первую встречу с главными врачами медицинских организаций региона. Она заявила о планах по улучшению взаимодействия министерства с медучреждениями, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова провела первую встречу с главврачами Свердловской области

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела первую встречу с главврачами Свердловской области

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

«Это было мое первое знакомство с руководителями медицинских организаций региона, и я благодарна за открытый и конструктивный диалог, который у нас получился. В ходе встречи я отчетливо увидела высокую потребность главных врачей в эффективном взаимодействии с министерством здравоохранения»,— отметила Татьяна Савинова.

Министр заявила о намерении оправдать надежду на качественные изменения в совместной работе. Это должно сказаться на качестве и доступности медицинской помощи населению.

По словам госпожи Савиновой, согласно результатам анонимного опроса, главные врачи позитивно отреагировали на встречу. Все озвученные вопросы и предложения будут взяты в работу, заверила министр.

Татьяну Савинову назначили на должность замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области. Она сменила на посту бывшего министра Андрея Карлова. До назначения на новую должность она работала в правительстве Оренбургской области в команде Дениса Паслера, когда он был губернатором этого региона.

Полина Щуцкая