В Черноземье 10 апреля будет облачно, от -6°С до +8°С

В четверг, 10 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода, местами пройдут дожди. Температура будет варьироваться от -6°C до +8°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет малооблачно, без осадков, до -6°C. Днем — облачно, без осадков, до +6°C.

В Воронеже ночью температура опустится до -3°C. Днем будет облачно — до +7°C.

В Курске в течение суток температура будет варьироваться от -3°C до +5°C. Днем ожидается кратковременный дождь.

В Липецке ночью — до -4°C. Днем ожидается облачность — до +8°C.

В Орле температура в темное время суток опустится до -2°C. Днем — облачно, пройдет небольшой дождь при +4°C.

В Тамбове ночью температура упадет до -4°С. Днем облачно с прояснениями, потеплеет до +8°С.

Анна Швечикова