Вячеслав Гладков: в Валуйской детской поликлинике стартовал капремонт

В Белгородской области начался капитальный ремонт Валуйской детской поликлиники. Общая площадь здания, построенного в 1917 году и последний раз ремонтировавшегося в начале 2000-х годов, составляет порядка 400 кв. м. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Зданию 100 лет и более 20-ти из них оно не ремонтировалось. Обслуживаются в данной поликлинике 11 тыс.человек. Конечно, очень хочется, чтобы наши строители выполнили достойно и качественно все необходимые работы»,— сказал Вячеслав Гладков.

Подрядчика управление капитального строительства Белгородской области подбирало в ходе аукциона в январе: им стало краснодарское ООО «Проектпромстрой-юг». Строительная организация снизила начальную цену контракта с 27 млн до 22 млн руб. Компания обновит фасад, кровлю здания и внутренние помещения, а также заменит окна, двери и инженерные сети. Полностью завершат ремонт до 1 сентября этого года.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На время ремонта детской поликлиники прием пациентов осуществляется на территории Валуйской ЦРБ на улице Тимирязева.

Анна Швечикова