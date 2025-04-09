В США предлагают создать фонд для борьбы с теневым флотом РФ

Республиканка Джони Эрнст и демократ Ричард Блюменталь подготовили законопроект, предполагающий контроль над соблюдением антироссийских санкций в нефтяном секторе. По данным агентства Reuters, планируется создать фонд в размере $150 млн, чтобы сдерживать поток танкерных судов—«призраков». Те, по оценке сенаторов, в обход ограничений следуют из РФ на рынки Китая и Индии.

«Россия продолжает свои злонамеренные действия, используя флот-"призрак", чтобы обойти санкции США, обогатить свою собственную военную машину и даже помочь иранской контрабанде нефти»,— цитирует Reuters госпожу Эрнст.

При этом, если российская нефть продается ниже установленного ЕС ценового предела в $60 за баррель, такая торговля не попадает под санкции. Это возможно, если сами танкеры не были включены в санкционный список.

Агентство уточняет, что конфискованная США нефть будет продана, а часть полученных средств хотят использовать для погашения долга страны. «Эта мера придаст нашему экспортному контролю реальный вес»,— сказал господин Блюменталь.

10 января администрация экс-президента США Джо Байдена ввела новый пакет санкций против нефтегазового сектора России. В санкционный список включены многочисленные нефтетрейдеры и танкерные суда. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые страхуют танкеры, перевозящие российские нефтепродукты. Индия начала реагировать на санкции, снизив покупку российской нефти.

Подробности — в материале «Ъ» «Индия поджала баррели».