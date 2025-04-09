В четырех районах Петербурга с 10 апреля введут дорожные ограничения

В четырех районах Санкт-Петербурга — Василеостровском, Красногвардейском, Петроградском и Приморском — с 10 апреля вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Василеостровском районе вплоть до 25 августа 2026 года будет перекрыт участок набережной Лейтенанта Шмидта (от 6-й и 7-й линий В.О. до 8-й и 9-й линий В.О.), а также участок Академического переулка от 8-й и 9-й линий В.О. до 6-й и 7-й линий В.О.

В Красногвардейском районе ограничения затронут боковой проезд проспекта Косыгина — от улицы Передовиков до Индустриального проспекта и от Индустриального проспекта до улицы Наставников. Ремонт дорог будет идти до 12 апреля.

В Петроградском районе с 10 по 30 апреля будет ограничено движение по Морскому проспекту (от Рюхиной улицы до проспекта Динамо) с закрытием по 17 апреля движения по Морскому проспекту в направлении от Петроградской улицы к проспекту Динамо.

В Приморском районе из-за работ по строительству инженерных сетей будет ограничен проезд по Коломяжскому проспекту от улицы Матроса Железняка до Богатырского проспекта. Вновь проехать по участку дороги можно будет с 24 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту ограничат почти на полгода.

Дарья Астанина