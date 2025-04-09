СО-Алания планирует подписать на Кавказском инвестфоруме порядка 20 соглашений

Северная Осетия планирует заключить порядка 20 соглашений на Кавказском инвестиционном форуме, который 25-27 мая пройдет в Минеральных Водах. Об этом сообщает республиканское правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Северной Осетии Фото: сайт правительства Северной Осетии

Сейчас власти работают с бизнес-сообществом Северной Осетии по участию в деловой программе форума. В среду в ходе совещания, посвященного подготовке республики к мероприятию, стало также известно, что в экспозиции республики будут отражены результаты реализации пяти прорывных проектов, включенных в модель экономического развития до 2030 года.

Кавказский инвестиционный форум – ключевая площадка для демонстрации перспективных инвестиционных проектов, презентации достижений регионов РФ . В этом году форум пройдет в третий раз. Его основная тема — «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». Ожидается, что на форуме будет обсуждаться широкий спектр вопросов, включая международное инвестиционное сотрудничество, реализация прорывных проектов в регионах, развитие стратегически значимых отраслей экономики и создание комфортных условий для жизни.

Михаил Волкодав