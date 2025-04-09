Александра Овечкина номинировали на «Билл Мастертон Трофи»

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» был номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — награду, ежегодно вручаемую игроку, проявившему упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею. Об этом со ссылкой на вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

6 апреля Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего на его счету 69 (42+27) очков в 61 игре.

Овечкину 39 лет. По итогам дебютного сезона в НХЛ (2005/06) он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги). Девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного сезона). По три раза завоевывал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного сезона) и «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ). В 2017 году Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Россиянин 13 раз становился участником Матча всех звезд.

По итогам прошлого сезона обладателем «Билл Мастертон Трофи» стал вратарь Коннор Ингрэм. В прошлом сезоне он представлял клуб «Аризона Койотис», на базе которого в 2024 году была создана команда «Юта». Ранее Ингрэм едва не завершил карьеру из-за обсессивно-компульсивного расстройства и затяжной депрессии, однако продолжил играть после обращения в Player Assistance Program — программу помощи хоккеистам НХЛ.

Приз был учрежден в 1968 году и назван в честь Билла Мастертона, скончавшегося вследствие травм, полученных по ходу матча НХЛ. Российские игроки никогда прежде не получали эту награду.

Роман Левищев