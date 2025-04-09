За год новостройки бизнес-класса в Сочи подорожали на 5%

Средняя стоимость кв. м на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Сочи по итогам марта 2025 года составила 513,9 тыс. руб. За год цена выросла на 5%, или 24,5 тыс. руб., сообщил эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В марте 2024 года средняя цена «квадрата» в новостройках бизнес-класса составляла 489 тыс. руб.

Наибольший рост цен наблюдается в сегменте студий, где за год стоимость кв. м увеличилась на 39,5%, что составляет почти 160 тыс. руб. Сейчас средняя цена за «квадрат» в этом формате достигает 526,7 тыс. руб.

Многокомнатные квартиры бизнес-класса также подорожали на 15,6%, или 53,1 тыс. руб., и сейчас средняя цена за кв. м составляет 394,1 тыс. руб.

Однокомнатные квартиры бизнес-класса выросли в цене на 7%, что соответствует 35 тыс. руб. Пока средняя стоимость «квадрата» в этом сегменте составляет 535 тыс. руб.

Единственным сегментом жилья бизнес-класса с понижением цен стали двухкомнатные квартиры. Средняя цена за кв. м в них составляет 508,7 тыс. руб., что на 15%, или почти 90 тыс. руб., ниже, чем год назад.

Мария Удовик