Россия планирует нарастить торговлю с Индией

Россия заинтересована в увеличении объемов сбалансированной торговли с Индией. В первую очередь Россия нуждается в индийском оборудовании, текстиле, фармацевтике и химической продукции. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sivaram V / Reuters Фото: Sivaram V / Reuters

«Индийские партнеры задают вопросы по поводу того, чтобы прийти к балансу с учетом происходящего в мировой торговле»,— сказал господин Ильичев по итогам визита в Индию. По его словам, стороны также обсуждают сотрудничество в атомной энергетике. В частности, страны рассматривают строительство станции для малых модульных реакторов.

По оценкам Владимира Ильичева, введение США пошлин на индийские товары в размере 26% может создать новые возможности для развития российско-индийского торгового сотрудничества.

Индия — один из ключевых покупателей российской нефти. При этом республика несколько сократила импорт российского сырья после новых санкций США. В январе индийский импорт российской нефти был на уровне 1,67 млн баррелей в сутки, в феврале — 1,46 млн баррелей в сутки. Это на 6,7% и на 18,4% соответственно ниже среднемесячного показателя 2024 года.

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