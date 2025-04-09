Новые выбросы мазута обнаружены на трех пляжах Анапы

На побережье Анапы обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на береговой линии между селом Витязевым и станицей Благовещенской, а также на центральном городском пляже и у отеля «Пляжный поселок». Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Загрязнения выявили мониторинговые группы из трех муниципалитетов. Волонтеры и сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия экологического происшествия на каменистом берегу у морского порта Анапы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что специалисты собрали более 1,4 тыс. мешков с нефтепродуктами. Для предотвращения распространения загрязнения в акватории установлено 370 м боновых заграждений, а воду обрабатывают специальным сорбентом.

Загрязнение побережья Краснодарского края мазутом произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс нефтепродуктов на прибрежную полосу зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Нурий Бзасежев