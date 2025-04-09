Спасатели МЧС собрали более 1,4 тысячи мешков мазута на побережье Анапы

Спасатели МЧС собрали более 1,4 тыс. мешков с нефтепродуктами на каменистом берегу морского порта Анапы. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Александра Субочева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты применяют две технологии очистки камней: пескоструйную обработку и мойку высоким давлением. Для предотвращения распространения загрязнения в акватории установлено 370 м боновых заграждений, а для обработки воды использовано около 700 кг биосорбента.

Площадь очищенной территории превысила 300 кв. м. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются.

Загрязнение побережья Краснодарского края нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко