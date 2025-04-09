Дмитриев встретился с представителями оставшихся в РФ американских компаний

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России (AmCham). Во встрече участвовали более 150 компаний, продолжающих работу в России.

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О встрече с членами AmCham господин Дмитриев написал в своем Telegram-канале, но никаких подробностей не привел. AmCham — бизнес-организация, основанная в России в 1994 году. Ее миссия — содействие развитию рыночной среды для ведения бизнеса в РФ.

3 апреля господин Дмитриев встречался в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и представителями американской администрации. По итогам встреч глава РФПИ сообщил, что стороны сделали «три шага вперед» по многим вопросам. Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим столицу США после февраля 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».