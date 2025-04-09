Полиция задержала преступный дуэт, сбросивший оппонента с Литейного моста

Вечером 8 апреля в полицию поступила информация о том, что на съезде с Литейного моста на Литейный проспект в ходе драки двое сбросили третьего с переправы на проезжую часть набережной Кутузова, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Спустя пять минут прибывший на место наряд полиции обнаружил на месте происшествия 44-летнего пострадавшего. Его передали скорой помощи, состояние оценивают как тяжелое.

В этот же день, около полуночи, у дома 15 по улице Чехова правоохранители задержали подозреваемых 1973 и 1982 годов рождения. Их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после драки у станции «Площадь Восстания» возбудили уголовное дело. В самом центре города взрослый мужчина сцепился с подростком, учеником девятого класса.

Андрей Маркелов