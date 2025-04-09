Россия и США договорились о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий

Москва и Вашингтон уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев. Также стороны утвердили взносы России в бюджеты международных организаций, включая ООН. Этого удалось достичь в результате контактов президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в США Александр Дарчиев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол РФ в США Александр Дарчиев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Благодаря открытому президентами окну возможностей уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе о бесперебойности предназначенных им трансакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и (других.— "Ъ") международных организаций»,— рассказал господин Дарчиев, отвечая на вопросы журналистов (цитата по ТАСС).

По его словам, урегулирование российско-американских отношений является сложной задачей. «Процесс этот трудный и непростой, учитывая общее состояние двусторонних отношений, еще недавно балансировавших на грани разрыва»,— подчеркнул посол.

Первый раунд консультаций РФ и США прошел в Стамбуле 27 февраля. Тогда представители двух стран обсудили процесс финансирования дипмиссий и условия работы дипломатов. В повестку переговоров были также включены тема доступа к банковским услугам и кадровые вопросы. Второй раунд встреч пройдет завтра, 10 апреля, там же.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».