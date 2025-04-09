В центре Краснодара появился мурал в память о погибшем участнике СВО

В Краснодаре на фасаде многоэтажного дома по ул. Железнодорожной, 23 появился мурал, посвященный командиру мотострелкового взвода 55-й отдельной мотострелковой бригады Кириллу Шемякину, погибшему в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Командир погиб 4 ноября 2022 года, когда его взвод попал в засаду при выполнении боевой задачи. В феврале 2023 года Президент России посмертно наградил Кирилла Шемякина орденом Мужества.

Арт-объект создается по инициативе фонда «Добро и Дело» на средства губернаторского гранта. Работу выполняет художник Павел Бибишев.

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара также появились два масштабных граффити.

Анна Гречко