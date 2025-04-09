Дело о причинении смерти завели после гибели девочки в Дзержинске

По факту гибели 13-летней девочки в городском округе Дзержинск возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 29 марта в квартире дома в поселке Бабушкино девочка почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Ей вызвали скорую помощь, но, несмотря на медицинские мероприятия, девочка умерла.

При осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений не нашли. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

В прокуратуре региона добавили, что организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Галина Шамберина