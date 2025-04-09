ЛДПР предложила передать мандат депутата Напсо члену высшего совета Новикову

Высший совет ЛДПР сегодня, 9 апреля, предложил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) кандидатуру Дмитрия Новикова на освободившийся мандат депутата Госдумы Юрия Напсо, сообщил Telegram-канал партии. Госдума досрочно прекратила полномочия господина Напсо 3 апреля в связи с длительным неисполнением депутатских обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Белкин / Бизнес Online / ТАСС Фото: Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Выбор этой кандидатуры в партии объяснили «активным участием» господина Новикова в деятельности ЛДПР. Он вступил в партию в 2011 году, в 2017-м был назначен руководителем управления организационно-партийной работы центрального аппарата. В 2021 году стал членом ЦИКа с правом совещательного голоса от партии, в 2023-м вошел в высший совет ЛДПР.

Согласно закону о выборах в Госдуму, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по партсписку (Юрий Напсо возглавлял в нем региональную группу по Краснодарскому краю и Ростовской области), вакантный мандат должен быть передан следующему кандидату из той же региональной группы. Однако, как ранее сообщал «Ъ», в ЛДПР еще в феврале обсуждалась возможность передать мандат господина Напсо не в порядке очередности, а одному из членов высшего совета ЛДПР. На выборах-2021 Дмитрий Новиков занимал шестое место в московской региональной группе №41.

Божена Иванова