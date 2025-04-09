Работники Ростовской АЭС установили новый рекорд в медальном зачете на чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2025

Создание условий для раскрытия потенциала работников — один из главных приоритетов на предприятиях Госкорпорации «Росатом».



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Золотую и три серебряные медали завоевали работники Ростовской АЭС на Х юбилейном чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2025*. Он проходил с 30 марта по 4 апреля в Екатеринбурге и собрал более 2000 участников и экспертов, которые соревновались в 44 компетенциях.

В командной компетенции «Промышленная механика и монтаж» триумфально выступили работники цеха централизованного ремонта Ростовской атомной станции. Обе команды поднялись на высшие ступени пьедестала чемпионата. Первое место заняли слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования (РТО) Леонид Пархомик, электрослесарь Антон Грязнов и их эксперт мастер участка Максим Ковалев. Им немного уступили слесарь РТО Евгений Киселёв, электрослесарь Александр Селемнев и эксперт мастер участка Александр Макухин.

В ещё одной командной компетенции «Управление качеством» в составе сборной команды электроэнергетического дивизиона «серебро» завоевала инженер отдела управления качеством Ростовской АЭС Юлия Боголепова.

В индивидуальной компетенции «Машинное обучение и большие данные» третью серебряную медаль в копилку Ростовской атомной станции принёс оператор реакторного отделения реакторного цеха второй очереди Александр Годунов.

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«Наши сотрудники достойно выступили на чемпионате AtomSkills в этом юбилейном для атомной отрасли году. Ещё никогда мы не привозили сразу четыре медали с главного профессионального соревнования Росатома. Это показатель высокого уровня мастерства и подготовки к чемпионату. Но я уверен, что этот рекорд долго не продержится и будет в ближайшее время побит, потому что на Ростовской атомной станции работают амбициозные сотрудники и высококвалифицированные специалисты», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Всего команда концерна «Росэнергоатом» завоевала 35 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.