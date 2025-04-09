«Больше, чем шоу» к круглому юбилею Татьяны Навки

По случаю собственного юбилея олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет эксклюзивную программу «Больше, чем шоу». Всего четыре представления состоятся 11–13 апреля при поддержке «Сбера». Вместе с виновницей торжества на лед выйдут ее коллеги и друзья из числа фигуристов, в том числе Петр Чернышев, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Аделина Сотникова и другие. Зрителей ждут легендарные номера Татьяны Навки, включая подготовленный для триумфальной для нее Олимпиады-2006 в Турине «Кармен», а также фрагменты ледовых шоу «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Спящая Красавица», «Лебединое озеро», «История любви Шахерезады», «Щелкунчик». Помимо объявленной программы, организаторы обещают сюрпризы. Двухчасовые творческие вечера фигуристки пройдут в первом в России ледовом театре-трансформере «Навка Арена», который недавно открылся в Мневниковской пойме рядом с жилым комплексом «Остров».

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Нина Никифорова