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Коммерсантъ FM
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РНПК раскрыла детали финансовой стратегии компании

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) планирует увеличить свой капитал до 450 млрд руб. в течение восьми лет. Об этом рассказала «Ъ» президент—председатель правления РНПК Наталья Карпова. По ее словам, для этой цели компания не будет привлекать внешних участников.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Финансовая стратегия нашей компании предполагает постепенное накопление капитала и доведение его суммы до соответствующей размеру и профилю портфеля принятых рисков (экономически достаточного капитала) — 450 млрд руб. Мы планируем делать это за счет собственных средств»,— отметила госпожа Карпова. Достичь этого компания намерена с помощью органического роста.

Наталья Карпова уточнила, что для покрытия убытков прошлых лет РНПК не обращалась за гарантией Банка России. «Материнская гарантия — это "страховой полис" на случай чрезмерно крупной страховой выплаты»,— пояснила госпожа Карпова.

Подробнее читайте в интервью Натальи Карповой.

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