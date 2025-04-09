РНПК раскрыла детали финансовой стратегии компании

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) планирует увеличить свой капитал до 450 млрд руб. в течение восьми лет. Об этом рассказала «Ъ» президент—председатель правления РНПК Наталья Карпова. По ее словам, для этой цели компания не будет привлекать внешних участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Финансовая стратегия нашей компании предполагает постепенное накопление капитала и доведение его суммы до соответствующей размеру и профилю портфеля принятых рисков (экономически достаточного капитала) — 450 млрд руб. Мы планируем делать это за счет собственных средств»,— отметила госпожа Карпова. Достичь этого компания намерена с помощью органического роста.

Наталья Карпова уточнила, что для покрытия убытков прошлых лет РНПК не обращалась за гарантией Банка России. «Материнская гарантия — это "страховой полис" на случай чрезмерно крупной страховой выплаты»,— пояснила госпожа Карпова.

Подробнее читайте в интервью Натальи Карповой.