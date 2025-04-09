«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве 14-летней давности

Михаил Попков, прозванный «ангарским маньяком», показал, как расправился с последней жертвой, убитой в 2011 году. Ему предъявили обвинение в убийстве (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новости судов Иркутской области Фото: Новости судов Иркутской области

Во время следственных мероприятий преступник рассказал, что в мае 2011 года встретил незнакомую местную жительницу в ангарском парке, за домом культуры «Современник». В ходе беседы между ними произошла ссора — Михаил Попков несколько раз ударил женщину топором, и она потеряла сознание. Затем убийца облил тело потерпевшей бензином, поджег его и скрылся.

Ангарский маньяк убил 89 человек в период с 1992 по 2010 год. Большая часть погибших были женщины, которых он предлагал подвезти, а затем вывозил в безлюдные места, где расправлялся с жертвами. Его арестовали в 2012 году, а в 2015-м приговорили к двум пожизненным срокам.

О том, что следователи установили причастность «ангарского маньяка» еще к одному убийству, стало известно накануне, 8 апреля. Изначально сообщалось, что женщину убили в здании водонасосной станции. Источник «Ъ» сообщал, что убийца дал признательные показания.

Никита Черненко