Нижегородка получила условный срок за продажу 50 патронов времен войны
Уренский райсуд Нижегородской области признал местную жительницу виновной в незаконном распространении боеприпасов за продажу 50 патронов. Женщину судили по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию …), сообщили в суде 9 апреля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что подсудимая нашла в сейфе умершего мужа 50 боевых патронов 1943 года выпуска и продала их лицу, которое затем добровольно выдало боеприпасы полиции. Вину фигурантка признала в полном объеме.
Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года и установлением ряда ограничений. Приговор в законную силу не вступил.