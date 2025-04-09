Нижегородка получила условный срок за продажу 50 патронов времен войны

Уренский райсуд Нижегородской области признал местную жительницу виновной в незаконном распространении боеприпасов за продажу 50 патронов. Женщину судили по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию …), сообщили в суде 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимая нашла в сейфе умершего мужа 50 боевых патронов 1943 года выпуска и продала их лицу, которое затем добровольно выдало боеприпасы полиции. Вину фигурантка признала в полном объеме.

Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года и установлением ряда ограничений. Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина