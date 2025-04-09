Старообрядцы получили участок в Краснодаре под строительство колокольни и школы

Администрация Краснодара опубликовала постановление, согласно которому местной Древлеправославной религиозной организации «Приход святой великомученицы Екатерины» предоставлено разрешение на изменение вида использования участка с «ИЖС» на «осуществление религиозных обрядов». Документ опубликован на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно постановлению, участок площадью около восьми соток расположен во 2-м Кадетском переулке, неподалеку от Ростовского шоссе. Священник Русской Древлеправославной церкви Григорий Платонов рассказал порталу «Город», что перевод земли необходим приходу для расширения: «Под храм у нас земля есть, а вот под колокольню и воскресную школу необходимо разрешение об изменении вида использования земли».

Русская Древлеправославная церковь (РДЦ) — одно из старообрядческих поповских (имеющих священство) согласий, действующих в Российской Федерации и некоторых других странах.

Наталья Решетняк