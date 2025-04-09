Андрей Рублев выиграл первый матч после начала работы с Маратом Сафиным

Россиянин Андрей Рублев, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, провел свой первый официальный матч после начала сотрудничества с экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным, который вошел в его тренерскую команду в конце марта. Во втором круге Rolex Monte Carlo Masters, проходящего в Монако грунтового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €6,1 млн, 27-летний Рублев за 1 час 44 минуты со счетом 6:4, 7:6 (7:2) переиграл 38-летнего француза Гаэля Монфиса, который стоит 44-м в мировой классификации. В десятом гейме второй партии у Монфиса было четыре сетбола на его подаче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Это третья победа Рублева над Монфисом в их четырех официальных встречах. Интересно, что Сафин в период c 2006 по 2009 год все четыре своих матча против Монфиса проиграл.

Следующим соперником Рублева будет также французский теннисист — 20-летний Артюр Фис, который на данный момент занимает в рейтинге АТР высшее за карьеру 15-е место. В январе прошлого года в четвертьфинале победного для Рублева турнира в Гонконге он на харде выиграл у Фиса в трех партиях.

Евгений Федяков