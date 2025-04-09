Начальника УФСИН по Башкирии арестовали до 27 мая

Советский райсуд Уфы до 27 мая арестовал руководителя УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу. О заключении его под стражу ходатайствовал следователь СКР.

Как ранее сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Башкирии, в ноябре 2024 года Владислав Дзюба получил от около 70 подчиненных 3,4 млн руб. «для представительских нужд управления». До этого эти деньги были выданы им в виде премий.

Тогда же, как сообщал «Ъ-Уфа», третий отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявил обвинение заместителю начальника республиканского Управления ФСИН России Евгению Макотину в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он получил от десяти подчиненных часть их премий на общую сумму 500 тыс. руб.

Олег Вахитов