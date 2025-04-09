В Самарской области у охотника конфисковали снегоход за незаконно добытую особь косули

Приволжский районный суд признал виновным охотника по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства). Подсудимому назначили штраф в размере 25 тыс. руб. в доход государства, а также конфисковали у него снегоход. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, 3 февраля местного жителя задержали «при транспортировке на снегоходе незаконно добытой им особи косули сибирской». Охотился он без разрешения на добычу данного зверя.

Охотник в ходе предварительного расследования добровольно возместил ущерб в размере 40 тыс. руб., причиненный государству, в трехкратном размере. Суд счел доводы охотника, что особь косули сибирской застрелена им по ошибке, и он не знал о том, что ее нельзя транспортировать, несостоятельными. Приговор в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева