Чистая прибыль ижевского АО «ИПОПАТ» обрушилась на 94% за год

Чистая прибыль ижевского АО «ИПОПАТ» составила 3,1 млн руб. в 2024 году, что на 94% или 49 млн меньше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Выручка перевозчика при этом увеличилась на 2,1% за год, до 1,84 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров, Коммерсантъ Фото: Амир Закиров, Коммерсантъ

Резкое сокращение чистой прибыли «ИПОПАТа» произошло на фоне высокой базы: с 2022-го по 2023-й ижевский перевозчик нарастил показатель на 436,2%, с 9,7 до 52,1 млн руб. Выручка в свою очередь последние три года находится в диапазоне 1,81-1,84 млрд руб.

В декабре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал со ссылкой на слова главы города Дмитрия Чистякова, что ситуация с общественным транспортом в городе «сложная». Дефицит кадров на предприятии составлял 120 человек, на рейсы выходило 130-160 автобусов в ноябре-декабре 2024 года при потребности в 200 транспортных единиц. Зарплата водителей на предприятии, по словам мэра, составляла 105 тыс. руб. при обычном графике, с переработками — до 150 тыс.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ИПОПАТ» было зарегистрировано в Ижевске в 1992 году. Предприятие занимается регулярными автобусными перевозками в городском и пригородном сообщении. Управляющей компанией ижевского перевозчика является московское ООО «РЕСУРС ГРУПП». В начале февраля исполнительным директором АО «ИПОПАТ» стал руководитель компании «РТ Лайн» (входит в холдинг«РЕСУРС ГРУПП») Максим Абрамов. На посту он сменил Руслана Гиниятова, который управлял АО «ИПОПАТ» с 2019 года.