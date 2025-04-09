В Анапе заморозили коттеджный проект на территории 100 гектаров

Группа компаний «РКС девелопмент» приостановила реализацию проекта коттеджного поселка на участке площадью 100 га в Анапе. Как пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на члена совета директоров девелопера Станислава Сагиряна, решение принято в связи с ужесточением региональных требований к строительству малоэтажного жилья на территории Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам спикера, при площади застройки свыше 10 га проект подпадает под категорию комплексного развития территории, что требует иного разрешения на строительство и создания инфраструктуры, сопоставимой с многоквартирными жилыми кварталами. При этом, отметил господин Сагирян, подобные затраты в сегменте коттеджной застройки нерентабельны.

Ранее большинство подобных поселков возводились с использованием локальных очистных сооружений, однако в рамках КРТ это становится невозможным: девелоперам необходимо предусматривать полноценные очистные и внутриплощадочные инженерные сети. Представитель «РКС девелопмент» указал, что такие изменения могут повлечь сокращение объемов предложения в массовом коттеджном сегменте и, как следствие, рост цен.

По его словам, компания пересматривает стратегию и рассматривает выход в более премиальный сегмент. От проекта в Анапе при этом окончательно не отказываются. Компания по-прежнему рассматривает рынок Кубани как перспективный, включая возможность реализации проекта КРТ в Краснодаре, а также оценивает участки на черноморском побережье.

О планах застройки в Анапе стало известно в феврале 2024 года. Краснодарский край был выбран как регион с высоким неудовлетворенным спросом на частные дома. Среди других направлений девелопер рассматривает Московскую область, Пензу и Тверь.

По информации с официального сайта, «РКС девелопмент» была основана в 2007 году инвестиционной группой «Ренессанс Капитал», а с 2009 года ключевым акционером компании является Игорь Сагирян. В активе компании проекты жилой застройки в Москве, Твери, Пензе, Астрахани, Нягани и Ханты-Мансийске. Кроме того, девелопер завершил строительство двух жилых комплексов в Краснодаре, трех в Сочи и одного в Темрюке.

Вячеслав Рыжков