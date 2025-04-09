Глава Удмуртии обсудил с первым вице-премьером России воткинскую сферу ЖКХ

Одним из ключевых вопросов встречи главы Удмуртии Александра Бречалова и первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова стала модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Воткинска, пишет пресс-служба правительства страны. Стороны обсудили развитие промышленности региона 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства России Фото: пресс-служба Правительства России

Господин Бречалов отметил, что «Воткинский завод» — единая теплоснабжающая организация города с сентября 2020-го — готов взять на себя основную финансовую нагрузку на приведение объектов в нормативное состояние при условии софинансирования из федерального бюджета.

Говоря о промышленности, стороны отметили увеличение индекса промышленного производства (ИПП) в обрабатывающем сектора. По итогам первого квартала 2025-го показатель достиг 133,7%, что на 28,7% превышает общероссийский показатель. Удмуртия вошла в топ-10 регионов страны по ИПП и стала лидером по показателю в ПФО.

В январе «Ъ-Удмуртия» писал, что господин Мантуров посетил Удмуртию с рабочим визитом. Тогда первый зампредседателя рекомендовал региональным властям принять участие в отборе на предоставление федеральной субсидии в 2026 году для оснащения научно-производственного центра БПЛА. Господин Бречалов поблагодарил его за «стратегические решения, которые позволили вновь запустить конвейер "LADA Ижевск"».