В трех районах Ростовской области ввели карантин из-за вируса шарки

Россельхознадзор по Ростовской области обнаружил несколько очагов вируса шарки (оспы) в Неклиновском, Зерноградском и Семикаракорском районах. В этих муниципалитетах введены карантинные меры, запрещающие перемещение посадочного материала без специального разрешения, сообщает Rostov.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что эффективных методов борьбы с масштабным поражением шаркой не существует. При обнаружении признаков заболевания на саженцах рекомендуется их немедленное удаление и уничтожение за пределами участка для предотвращения распространения вируса.

Вирус шарки поражает косточковые культуры — сливу, абрикос, персик и алычу. Переносчиками инфекции являются различные виды тли. Симптомы заболевания проявляются весной через несколько недель после цветения: на молодых листьях образуются кольца диаметром до 2 см, линии, дуги и пятна.

Николай Аксенов