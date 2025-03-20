Глава СКР хочет знать, почему нарушают права многодетных семей в Балакове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав многодетных семей в Балакове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Саратовской области в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что в 2014 году многодетным семьям в Балакове предоставили земельные участки без надлежащей инфраструктуры. Так, там нет системы водоотведения, уличного освещения, дорог, школы и детского сада. Гражданам пришлось провести за свой счет водо- и газоснабжение домовладений. Они неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов