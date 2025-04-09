Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Ростове
Прокуратура проводит проверку по факту получения травмы ребенком в результате падения из окна многоквартирного дома в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Согласно сообщению, вчера в результате падения из окна 12 этажа дома, расположенного на улице Еременко, получил травмы пятилетний ребенок. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В частности, прокуратура проверяет полноту выполнения родителями мальчика своих обязанностей. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования», - говорится в сообщении.