Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Ростове

Прокуратура проводит проверку по факту получения травмы ребенком в результате падения из окна многоквартирного дома в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, вчера в результате падения из окна 12 этажа дома, расположенного на улице Еременко, получил травмы пятилетний ребенок. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В частности, прокуратура проверяет полноту выполнения родителями мальчика своих обязанностей. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования», - говорится в сообщении.

Сергей Иванов