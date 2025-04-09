Ресторатор Александр Гасенегер взял под управление бар Shelby

Бар Shelby по адресу Петропавловская,29 сменил владельца. Теперь его управлением будет заниматься ресторатор Александр Гасенегер. Зимой ресторатор вместе с супругой Светланой запустили винный бар «А вина?», в котором предлагают вина из виноделен Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

Напомним, бар Shelby сделан в английском стиле по мотивам сериала «Острые козырьки». Прошлой осенью бар был выставлен на продажу за 10 млн руб. Новые владельцы планируют сделать из него караоке бар.

Пермский ресторатор Александр Гасенегер ранее развивал рестораны «Абырвалг» и «Ребра».