Господдержка рыбаков Азово-Черноморского бассейна вырастет на четверть в 2025 году

Для поддержки рыбной отрасли Азово-Черноморского бассейна в 2025 году планируют выделить субсидии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ

По его словам, финансирование предусмотрено в размере 40,2 млрд руб., что на 24,1 % больше показателя прошлого года.

«Расходы включают субсидии субъектам для поддержки рыбаков Азово-Черноморского бассейна, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, строительство и реконструкцию объектов рыбохозяйственного комплекса, на обеспечение работы подведомственных учреждений Росрыболовства»,— уточнил господин Шестаков.

На территории донского региона действуют 13 отделов, подведомственных АЧТУ. Наиболее крупные из них: Цимлянский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Аксайская и Таганрогская инспекции Росрыболовства.

Средства, выделенные государством пойдут на восстановление рыболовецких судов, поддержку флота, оргмероприятия, восстановление биоресурсов.

Валентина Любашенко