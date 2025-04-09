В Киргизии пресечена попытка государственного переворота

Сотрудники ГКНБ Киргизии пресекли подготовку массовых беспорядков с целью дестабилизации обстановки в стране. Целью заговорщиков был государственный переворот, сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через организацию локальных конфликтов с последующими массовыми протестами»,— говорится в заявлении.

Согласно сообщению, которое приводит портал АКИpress, спецслужбы с начала 2025 года следили за группой лиц, которые планировали начать беспорядки. Они занимались подготовкой «под управлением идейных вдохновителей», один из которых находится за пределами Киргизии. Злоумышленники планировали снять провокационный видеоролик с обращением кыргызской «избитой, полуобнаженной девушки», над которой якобы надругались иностранные граждане.

Этот ролик, по замыслу его создателей, должен был «затронуть национальные патриотические чувства» и спровоцировать киргизскую молодежь «аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года». После этого боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, должны были организовать драки и погромы в тех районах Бишкека, где живут и работают иностранцы.

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