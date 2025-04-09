Адыгею назвали одним из самых дорогих мест для отдыха в майские праздники

Республика Адыгея вошла в число регионов с наивысшими показателями стоимости размещения в период майских праздников 2025 года. Как сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, средняя цена одной ночи в гостиницах региона превышает 16 тыс. руб. Сопоставимые значения зафиксированы также в Алтае и Якутии, где, по словам господина Уманского, отмечены «самые дорогие гостиничные услуги в стране» на начало мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом наименее затратным размещение оказалось в Вологодской области, Забайкальском крае, Магаданской области и Республике Марий Эл. Там средняя стоимость номера не превышает 5 тыс. руб. за сутки. По словам главы РСТ, наиболее доступные по цене четырех- и пятизвездочные отели находятся в Оренбургской и Саратовской областях, а также в Бурятии и Ингушетии. Диапазон цен в этих регионах составляет от 3 тыс. до 6 тыс. руб. за номер в сутки.

В целом по стране средняя стоимость размещения в майские праздники составила 10,3 тыс. руб., что на 14% выше прошлогоднего уровня. По данным РСТ, в отелях категорий до двух звезд средняя цена достигла 7,8 тыс. руб., в гостиницах категории «три звезды» — 8,6 тыс. руб., а в сегменте «четыре–пять звезд» — 14,1 тыс. руб. за сутки.

Как ранее сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, номерной фонд региона по состоянию на конец 2024 года составил более 2,5 тыс. единиц. В республике в рамках нацпроекта развиваются модульные гостиницы, не требующие капитального строительства: в 2024 году было введено 177 подобных объектов. По словам господина Кумпилова, сумма предоставленных субсидий превысила 240 млн руб., а инвестиции бизнеса — 126 млн руб.

Вячеслав Рыжков