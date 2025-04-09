Дефицит влаги в почве Ростовской области достиг критического уровня

Запасы влаги в почве Ростовской области составляют лишь 70-90 мм при норме 150-180 мм, а прогнозируемые заморозки до -4°C могут негативно повлиять на состояние яровых культур. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на доктора сельскохозяйственных наук, профессора Донского государственного аграрного университета Николая Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас 99% хозяйств сейчас землю пашут, то есть снимают растительные остатки. Если можно найти поле, где лежит солома, то вы обнаружите под ней влагу, а на голой земле ее нет, поскольку идет интенсивное испарение»,— пояснил ученый.

С 8 по 11 апреля в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение.

Николай Аксенов