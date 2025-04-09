Дефицит влаги в почве Ростовской области достиг критического уровня
Запасы влаги в почве Ростовской области составляют лишь 70-90 мм при норме 150-180 мм, а прогнозируемые заморозки до -4°C могут негативно повлиять на состояние яровых культур. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на доктора сельскохозяйственных наук, профессора Донского государственного аграрного университета Николая Зеленского.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«У нас 99% хозяйств сейчас землю пашут, то есть снимают растительные остатки. Если можно найти поле, где лежит солома, то вы обнаружите под ней влагу, а на голой земле ее нет, поскольку идет интенсивное испарение»,— пояснил ученый.
С 8 по 11 апреля в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение.