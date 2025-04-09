В Москве завершена реставрация Успенского собора

В Москве завершена реставрация кремлевского Успенского собора, сообщила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Она напомнила, что в ходе реставрации был обнаружен «целый ряд» фресковых изображений, которые относятся к периоду до Смуты и, предположительно, являются работой Дионисия и его последователей.

В эфире телеканала «Россия 24» госпожа Гагарина выразила надежду, что специалистам не потребуется много времени на изучение фресок, чтобы посетители собора «смогли увидеть это прекрасное произведение». «Мы сделали интерактивную программу, позволяющую их рассмотреть»,— добавила она (цитата по «РИА Новости»).

Рассказывая о процессе реставрации, Елена Гагарина отметила, что на протяжении нескольких лет специалисты проделывали «серьезную большую работу». «Мы закрыли целый ряд технических вопросов, которые не позволяли нам качественно проводить реставрацию фресок и реставрацию подкупольного пространства. Сейчас это все решено»,— сказала она.

Реставрация Успенского собора началась в 2017 году и должна была завершиться в 2023-м. Основным направлением реставрации сотрудники Музеев Московского Кремля называли разработку программы по сохранению росписей собора, которая не препятствовала бы осмотру музейной экспозиции и проведению церковных служб. О том, что в соборе были найдены неизвестные ранее древние фрески, сотрудники рассказали в 2020 году.

Полина Мотызлевская