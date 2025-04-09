«Это важно для лечения диабетических язв и других хронических ран»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о российской разработке, позволяющей печатать кожу прямо во время операции, а также зарубежных схожих технологиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sechenov.ru Фото: sechenov.ru

Представьте себе устройство, которое буквально печатает новую кожу для заживления ран. Ученые Сеченовского университета заняты воплощением этой фантазии. Разработанный ими портативный биопринтер «Биоган», про который я уже рассказывал, начали испытывать на минипигах. Кожа этих свинок по структуре близка к человеческой. Тестирование на животных должно показать, насколько эффективно напечатанные эквиваленты взаимодействуют с живыми тканями. Первые результаты обнадеживают, заверили создатели. Эксперименты показали, что кожа восстанавливается быстрее, а риск осложнений при этом снижается. Это особенно важно для лечения диабетических язв и других хронических ран, которые плохо заживают при лечении традиционными методами.

Если сам аппарат «Биоган» примечателен скорее своей компактностью (по задумке биопринтером можно работать прямо у операционного стола), то ключевой технологической ценностью я вижу биочернила — материал, из которого будут создавать «заплатки» на человеческой коже. Если описать его просто, то это смесь гидрогеля, клеток пациента и внеклеточных пузырьков. Последние ускоряют регенерацию и снижают воспаление. Сама идея биопринтера и его компактной версии развивается не только в России. В Канаде, например, ученые из Университета Торонто создали устройство для лечения ожогов. Этот принтер весит меньше килограмма и за пару минут наносит коллагеновые заплаты с клетками соединительной ткани. Технология прошла испытания на животных пять лет назад и показала хорошие результаты. В Германии разработали вариант для использования в космосе — Bioprint FirstAid. Принтер создает персонализированные пластыри из клеток кожи самого пациента. Хорошее решение для космонавтов, которые не могут рассчитывать на традиционную медицинскую помощь на орбите. Аппарат тестировали на МКС в 2022 году.

У каждой из упомянутых разработок свои особенности и цели использования. Российский вариант имеет более широкий потенциал применения. Кроме того, «Биоган» позволяет наносить регенерирующий состав прямо во время операции или других манипуляций. А наличие в биочернилах клеток самого пациента минимизирует риск отторжения.

Александр Леви