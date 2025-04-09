Уровень конкуренции в хлебопечении СКФО в два раза ниже среднероссийского

Уровень конкуренции на рынке хлебопечения в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам 2024 года достиг лишь 0,5 предприятий на 10 тыс. населения, в то время как общероссийский показатель составляет 1,2. Об этом сообщил президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон на первом хлебном конгрессе Юга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Ставропольском крае ситуация несколько лучше — 0,9 предприятий на 10 тыс. жителей, однако этот параметр также не достигает среднего по стране. Для сравнения, за рубежом аналогичный показатель варьируется от 3 до 4 субъектов хлебопечения.

«В Северо-Кавказском федеральном округе в 2024 году показатель был зафиксирован на уровне 0,5, а в Ставропольском крае — 0,9, что говорит о недостаточном уровне конкуренции и недостаточной доступности хлеба для населения»,— рассказал глава РОСПиК.

Президент гильдии особо подчеркнул, что такие низкие показатели свидетельствуют о проблемах с доступностью хлебобулочных изделий для жителей региона.

Николай Аксенов