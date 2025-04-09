Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему эксперты не ожидают высоких темпов роста в туристической сфере страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

ОАЭ поставили новый рекорд, но готовятся к проблемам. Гостиничный сектор страны показал рекордные результаты в 2024 году. Министр экономики и председатель Совета по туризму Эмиратов объявил, что доходы от гостиничного бизнеса в стране достигли приблизительно 45 млрд дирхамов ОАЭ, это более $12 млрд, что на 3% больше показателей годом ранее.

Заполняемость отелей достигла 78%, а это один из самых высоких показателей в мире, пишет портал Skift. Способствовал этому запуск 16 новых объектов. Всего туристов готовы принимать более 1250 отелей, номерной фонд в стране составляет 217 тыс. Гостей тоже стало ощутимо больше. В 2024 году их насчитали 30,8 млн — рост составил 9,5%. В начале года динамика сохранялась: в январе и феврале Дубай, самый популярный эмират для туризма, показал рост на 4% в годовом исчислении. Но с учетом потрясений на финансовых рынках в этом году эксперты сомневаются в сохранении тех же темпов развития. По оценке Skift Research, мировой туризм в 2025 году вырастет максимум на 5% вместо 9%, которые ожидались прежде.

Примечательно, что туризм Дубая меньше привязан к Америке, чем к европейским и азиатским рынкам. Например, в феврале эмират посетили 260 тыс. путешественников из Америки и более 1 млн из Азии и Европы. Россияне продолжают вносить свой вклад — в прошлом году они побывали в Объединенных Арабских Эмиратах почти 2 млн раз. Интерес не снижают ни рамадан, ни жара в летний период. И, наоборот, подогревают события вроде концертов Стинга в Абу-Даби, а еще выступления Ханса Циммера, рок-группы Toto, рэпера Скриптонита и легенды Энрике Иглесиаса.

Яна Лубнина